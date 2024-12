Quotidiano.net - Gisele Pelicot, l’ex marito stupratore non ricorrerà in Appello dopo la condanna a 20 anni

Parigi, 30 dicembre 2024 - Finisce qui il processo a Dominique, e così anche parte del supplizio per la sua ex moglie, diventata ormai un’eroina in tutta la Franciaaver preso parte a tutte le udienze contro ilche per 10a Mazan (Vaucluse) ha abusato di lei e ha reclutato uomini online che a sua volta abusassero di leiaverla continuamente drogata. Il 72enne,to a 20di carcere, nonin. Lo ha annunciato il suo avvocato ad Afp e FranceInfo. "Dominiqueha deciso di non ricorrere incontro la sentenza del tribunale penale di Vaucluse", ha spiegato Beatrice Zavarro. TOPSHOT -leaves the courthouse after hearing the verdict of the court that sentenced her ex-husband to the maximum term of 20 years jail for committing and orchestrating her mass rapes with dozens of strangers he recruited online, in Avignon on December 19, 2024.