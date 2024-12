Thesocialpost.it - Etiopia scossa dai terremoti: ora si teme per la diga di Reinassance

in: un’attività sismica nella Rift Valley e le preoccupazioni per la Grandedi RenaissanceNegli ultimi giorni, la zona centrale dell’è stata interessata da decine dicon magnitudo fino a 5.1. Sebbene questa intensificazione rappresenti l’attività sismica più marcata dell’ultimo decennio, tali eventi non sono insoliti nella regione. L’si trova lungo la Rift Valley, una vasta fossa tettonica che si estende per circa 6.000 chilometri, attraversando anche Kenya, Tanzania e Mozambico. Questa frattura rappresenta l’inizio del processo di separazione del Corno d’Africa dal resto del continente africano, un fenomeno che, nei prossimi milioni di anni, porterà alla formazione di un nuovo oceano.La Rift Valley è una delle aree geologiche più attive del pianeta.