Rogo alla periferia della Maddalena evacuazioni via mare

Un fronte infuocato minaccia le tranquille periferie della Maddalena, nel nord Sardegna, costringendo all’evacuazione immediata le abitazioni vicine all’incendio. Le motovedette della Capitaneria di Porto e un elicottero Super Puma sono mobilitati per soccorrere e mettere in sicurezza i cittadini. In questo scenario di emergenza, la collaborazione tra forze dell’ordine e volontà di tutela sono fondamentali: la priorità è salvare vite e preservare il territorio.

Alcune abitazioni sono state fatte evacuare alla periferia della Maddalena, nel nord Sardegna, a causa di un incendio che è divampato vicino alle abitazioni. Le persone sono state soccorse anche a bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto che sta dando supporto al sindaco Fabio Lai che ha deciso l' evacuazione immediata delle case minacciate dal fuoco. Sul posto, coordinati dal Corpo forestale, stanno intervenendo l'elicottero Super Puma proveniente dalla base operativa di Alà dei Sardi ed è atteso l'arrivo anche di un Canadair appena partito da Olbia. Secondo le prime informazioni le fiamme, sospinte dal forte vento di maestrale, si sono sviluppate a ridosso del campo sportivo in località Moneta, di fronte all'Isola di Caprera, poco distante dalle case. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rogo alla periferia della Maddalena, evacuazioni via mare

In questa notizia si parla di: maddalena - periferia - rogo - evacuazioni

Rogo alla periferia della Maddalena, evacuazioni via mare; Rogo alla periferia della Maddalena, evacuazioni via mare; Via libera al rinvio di un anno del blocco per diesel Euro 5.

Rogo alla periferia della Maddalena, evacuazioni via mare - Alcune abitazioni sono state fatte evacuare alla periferia della Maddalena, nel nord Sardegna, a causa di un incendio che è divampato vicino al centro abitato. Da ansa.it

Vasto incendio divampa fuori controllo alla periferia di Atene, danni ed evacuazioni - RaiNews - Vasto incendio divampa fuori controllo alla periferia di Atene, danni ed evacuazioni ... Lo riporta rainews.it