Charlize Theron racconta la scena acrobatica più bella della sua carriera in The old guard 2 e la più brutta e quasi letale in Aeon Flux

Charlize Theron ha condiviso con entusiasmo i momenti più memorabili della sua carriera di attrice d’azione, tra cui la scena più emozionante in "The Old Guard 2" e quella più rischiosa in "Aeon Flux". Pur negando di voler diventare la nuova Tom Cruise, l’attrice si distingue per il coraggio e la passione che mette in ogni scena. La sua prodezza preferita? Rimane quella appesa a un elicottero in movimento, un’impresa che pochi oserebbero tentare.

No, non vuole diventare la nuova Tom Cruise. Nel senso delle scene d'azione pericolose, s'intende. Si accontenta di essere riuscita a fare quella in cui rimane appesa a un elicottero in movimento. Un momento inarrivabile per Charlize Theron. Ridendo e scherzando – ma nemmeno troppo – l'attrice ha raccontato con dovizia di particolari la scena d'azione che ha preferito fare nella sua carriera. Ed è quella dell'elicottero in The old guard 2. Il film di Netflix, sequel del grande successo del 2020, di cui l'attrice sudafricana è protagonista e produttrice. Non è stato uno stunt semplice da fare. Perché Theron sa bene i rischi connessi a questo genere di acrobazie.

