Atletica 89 azzurri convocati per gli Europei U23 di Bergen

Un record storico per l'Italia nell'atletica giovanile! Sono 89 gli atleti azzurri convocati per gli Europei U23 di Bergen, un risultato che testimonia il talento e la crescita del settore. Con 48 uomini e 41 donne pronti a conquistare la Norvegia, questa squadra rappresenta il meglio del nostro movimento sportivo under 23. La sfida è lanciata: l’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi europei.

Sono 89 gli azzurri selezionati (48 uomini, 41 donne) per i Campionati Europei U23 di atletica di Bergen (Norvegia) in programma dal 17 al 20 luglio. Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi  ha comunicato l'elenco dei convocati per i Campionati Europei U23  di Bergen  (Norvegia) in programma dal 17 al 20 luglio. Sono 89 gli azzurri selezionati (48 uomini, 41 donne), il numero più alto di sempre per la manifestazione dedicata alla categoria Promesse.

