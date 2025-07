Timothée Chalamet e Kylie Jenner si incontrano a St Tropez prima che lui inizi a girare un film a Praga

Timothée Chalamet e Kylie Jenner, tra sfilate e set cinematografici, dimostrano che l’amore può sempre trovare il suo spazio. A St. Tropez, prima che lui parta per Praga, si sono regalati un incontro esclusivo, sfidando agende fitte e impegni globali. La loro storia smentisce chi parla di crisi di coppia, confermando che con passione e determinazione tutto è possibile. Ecco come fanno a mantenere vivo il sentimento nonostante il caos del mondo!

Ecco come la coppia riesce a trovare il tempo per vedersi nonostante i moltissimi impegni e viaggi in giro per il mondo. Alla faccia di chi li vuole in crisi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it