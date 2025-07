Dramma a Orio al Serio la traccia del volo coinvolto

Un dramma sconvolge l’aeroporto di Orio al Serio: un uomo si è lanciato contro un volo Volotea in partenza per le Asturie, con conseguenze tragiche e devastanti. Come evidenziato da Flightradar24, l’incidente si è verificato durante il rullaggio, appena dopo il caricamento dei passeggeri. Un gesto estremo che ha sconvolto tutti e che solleva molte domande sulla sicurezza e sul benessere mentale dei soggetti coinvolti.

Come si vede dal sito Flightradar24, l'Airbus A319 della compagnia Volotea, in partenza da Orio al Serio e diretto nelle Asturie (Spagna), interrompe il suo viaggio sulla pista dello scalo bergamasco durante la fase di rullaggio. Pare che il velivolo fosse appena partito dalla piazzola dove sono stati caricati i passeggeri, quando si è verificato l'incidente. Un uomo, infatti, si sarebbe lanciato contro l'aereo, morendo risucchiato dal motore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dramma a Orio al Serio, la traccia del volo coinvolto

