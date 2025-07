Musica al Castello 2025 suoni e storie al Maschio Angioino di Napoli

Preparati a vivere un’estate indimenticabile al Castel Nuovo di Napoli con “Musica al Castello 2025”! Dal 25 luglio al 3 agosto, il cuore della città si anima con jazz, funk, ritmi caraibici e teatro d’autore, creando un melting pot culturale unico nel suo genere. Un evento imperdibile promosso dal Comune di Napoli per celebrare “Napoli Città della Musica” e far vibrare le emozioni di tutti i visitatori. Non perdere questa straordinaria esperienza musicale e culturale!

Al via dal 25 luglio "Musica al Castello", l'iniziativa promossa dal Comune di Napoli per "Napoli Città della Musica", nell'ambito della rassegna "Estate a Napoli 2025". Jazz, funk, ritmi caraibici e teatro d'autore: ecco i principali ingredienti di "Musica al Castello", in programma dal 25 luglio al 3 agosto nel cortile monumentale di Castel Nuovo.

Jazz metropolitano e ballate migranti, funk psichedelico e poesia indie: #Napoli ospita la rassegna "Musica al Castello" con un cartellone che attraversa generi, radici e visioni

