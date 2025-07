Assosharing | Bene la targa per i monopattini elettrici Rivedere obbligo del casco

Roma, 8 luglio 2025 – Assosharing accoglie con entusiasmo il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce l’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici, un passo avanti verso una mobilità urbana più sicura e tracciabile. Ma c’è un altro tema caldo: la revisione dell’obbligo del casco. È fondamentale trovare un equilibrio tra sicurezza e praticità, per rendere l’uso dei monopattini più accessibile e responsabile.

Roma, 8 luglio 2025 – “Accogliamo positivamente il decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce l’obbligo di un contrassegno identificativo per i monopattini elettrici, quale misura utile a favorire una maggiore sicurezza e tracciabilità nell’ambito della micromobilità urbana”. È quanto dichiara Assosharing, l’associazione che rappresenta la maggior parte delle aziende della mobilità condivisa e conta oltre 5 milioni di utenti iscritti in Italia. “L’Associazione si dichiara da sempre favorevole alla sanzionabilità dei comportamenti scorretti e incivili, che generano un danno reputazionale all’intero comparto dello sharing. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assosharing: “Bene la targa per i monopattini elettrici. Rivedere obbligo del casco”

In questa notizia si parla di: assosharing - monopattini - elettrici - obbligo

Assosharing, 'bene il contrassegno per i monopattini' - Assosharing accoglie con soddisfazione il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che introduce l’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici.

Assosharing: “Bene la targa per i monopattini elettrici. Rivedere obbligo del casco”; Assosharing: accolto positivamente il decreto del Mit sui monopattini; Monopattini elettrici, l'allarme di Assosharing: «Se il Codice della Strada non cambia a rischio 1200 posti di lavoro e 300 milioni di ricavi.

Assosharing: “Bene la targa per i monopattini elettrici. Rivedere obbligo del casco” - L’associazione che rappresenta la maggior parte delle aziende della mobilità condivisa e conta oltre 5 milioni di utenti iscritti in Italia commenta il decreto del Mit che introduce l’obbligo di un co ... Si legge su msn.com

Monopattini elettrici, dall'obbligo di casco alla targa: le nuove regole - Arriva la stretta del Ministero dei Trasporti sui monopattini elettrici, che vengono assoggettati all'obbligo di targa. Come scrive finanza.repubblica.it