Giovane ucciso nel Casertano è stato un regolamento di conti

Un nuovo giro di vite nel mondo oscuro delle faide di strada a Caserta. La tragica scomparsa di Stefano Margarita, 25 anni, ucciso in un regolamento di conti legato a interessi illeciti, getta ancora una volta luce sulla pericolosa spirale di violenza che coinvolge giovani e criminalità organizzata. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto di due sospetti, ma il mistero sulle motivazioni profonde di questa tragedia resta ancora da svelare.

C'è un regolamento di conti per la spartizione di proventi illeciti dietro l'omicidio, avvenuto a San Marco Evangelista (Caserta), del 25enne Stefano Margarita, residente nel quartiere napoletano di Secondigliano. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Caserta, che hanno fermato i presunti responsabili del delitto – il padre di 57 anni e il figlio di 24 – Margarita, con altri tre amici del quartiere partenopeo, sarebbe arrivato a San Marco Evangelista per reclamare i soldi di alcune truffe consumate nei confronti di persone anziane. Il gruppo sarebbe andato fuori casa del 24enne, al quale avrebbe però dato manforte il padre; prima le minacce, quindi la lite con successivo accoltellamento, non si esclude per autodifesa.