Folla all' iniziativa Tutti giù per terra di Life for Gaza e Comunità palestinese della Campania il flash mob alla Rotonda Diaz 1500 lenzuola distese

Un momento di profonda riflessione e solidarietà ha preso vita alla Rotonda Diaz, dove decine di persone si sono radunate per un flash mob simbolico. Circa 1500 lenzuola bianche, distese a terra, hanno rappresentato le vite spezzate a Gaza, mentre la lettura dei nomi dei morti ha toccato il cuore di tutti. Un gesto potente per ricordare le vittime innocenti e chiedere giustizia, perché ogni nome ascoltato rafforza il nostro impegno per la pace.

L a lettura del lungo elenco di nomi dei bambini e dei ragazzi morti a Gaza ha aperto il flash mob alla Rotonda Diaz organizzato da Life for Gaza e dalla Comunità Palestinese della Campania. Tanti corpi distesi a terra, circa 1500, su lenzuole bianche per ricordare bambini, donne e uomini, giornalisti, medici, infermieri, operatori umanitari e tutte le altre vittime innocenti. All'iniziativa " Tutti giù per terra: per Gaza, contro il genocidio" hanno preso parte l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che è tra i promotori dell'iniziativa, vari esponenti del sindacato e del mondo dell'associazionismo.

