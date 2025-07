Emma Raducanu star a Wimbledon | le voci del flirt con Alcaraz fanno impazzire fan e tabloid

Emma Raducanu, protagonista di Wimbledon e al centro delle voci di un possibile flirt con Carlos Alcaraz, ha alimentato il gossip con parole chiare e smentite ufficiali. La tennista britannica, 22 anni, ha recentemente dichiarato che tra loro c’è solo una forte amicizia, nonostante le occasioni di incontro e i segnali social. Motivo per cui il mondo del tennis e i fan si chiedono: cosa c’è davvero dietro questa simpatia?

“Sono contenta che stiamo intrattenendo la gente su internet. Ma siamo solo amici”. Si era espressa così Emma Raducanu, 22 anni, nelle scorse settimane sul presunto flirt con Carlos Alcaraz. La tennista, numero 40 del mondo, ha un rapporto che ad oggi si può definire molto confidenziale con il campione spagnolo e nel corso dell’ultimo match di ottavi di finale tra Alcaraz e Rublev, è stata notata in tribuna a fare il tifo per lui. Motivo per cui, nonostante l’eliminazione al terzo turno contro Aryna Sabalenka, in Inghilterra e a Wimbledon non si fa altro che continuare a parlare di lei e del presunto flirt con Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emma Raducanu star a Wimbledon: le voci del flirt con Alcaraz fanno impazzire fan e tabloid

