Sicurezza sul lavoro | Vianello Croil ‘si faccia cultura partendo dai più piccoli’

La sicurezza sul lavoro non è solo una questione di sanzioni o lacrime, ma di cultura condivisa che parte dai più giovani. Vianello di Croil sottolinea come, nonostante le parole e le statistiche invariabili, sia fondamentale educare fin da piccoli per cambiare realmente le sorti di un settore ancora troppo fragile. Solo così potremo sperare in un futuro più sicuro per tutti.

"Si parla molto spesso di sanzioni e si versano tante lacrime" quando si tratta di sicurezza sul lavoro ma si deve prendere atto che "nel tempo, tranne nel periodo del Covid, quando quasi non si lavorava, le statistiche riportano sempre gli stessi identici numeri: abbiamo 3 morti sul lavoro al giorno. Non sono bastate né

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

