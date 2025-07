Università corsi di specializzazione per attività di sostegno pubblicato il bando

Se desideri fare la differenza nel mondo dell'istruzione, questa è l'opportunità che aspettavi! L'Università di Siena ha pubblicato il bando per i corsi di specializzazione in attività di sostegno, un percorso essenziale per chi vuole supportare gli studenti e contribuire alla crescita educativa. Con posti disponibili in diverse aree e modalità, non perdere tempo: le domande sono aperte fino al 21 luglio alle ore 12.

Arezzo, 8 luglio 2025 – L 'Università di Siena ha attivato la selezione per l'accesso ai Percorsi di Specializzazione per Attività di Sostegno (percorsi 40 CFU). Questi i posti banditi: 25 posti per la scuola dell'infanzia, 150 posti per la scuola primaria, 50 posti per la scuola secondaria di I grado, 59 posti per la scuola secondaria di II grado. La presentazione delle domande è già aperta e terminerà al 21 luglio (ore 12). Il bando e le modalità di partecipazione sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai Corsi di Specializzazione sul Sostegno a.a. 2024-25: www.unisi.itdidatticaformazione-insegnanticorsi-di-specializzazione-sul-sostegnoaa-2024-25-corsi-di. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università, corsi di specializzazione per attività di sostegno, pubblicato il bando

In questa notizia si parla di: università - corsi - specializzazione - attività

Università ecampus e centro studi Villa Montesca di Città di Castello: in partenza a Giugno 2025 i nuovi corsi di formazione - A giugno 2025, l'Università eCampus in collaborazione con il Centro Studi Villa Montesca di Città di Castello lanceranno nuovi corsi di formazione.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO #Unifi attiva il decimo ciclo del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno e i nuovi Percorsi di Specializzazione per Attività di Sostegno. Per il decimo ciclo, l'Ateneo mette a bando in t Vai su Facebook

Università, corsi di specializzazione per attività di sostegno, pubblicato il bando; X Ciclo - A. A. 2024-2025; Summer TFA 2025: come specializzarsi sulle attività di sostegno didattico con l'Università LINK.