Grosseto muore 13enne precipitato dal balcone della casa dei nonni Era arrivato 3 giorni fa dall' Ucraina

Tragedia scuote Grosseto: un ragazzino ucraino di 13 anni, arrivato da pochi giorni dall’Ucraina in un disperato tentativo di fuga dalla guerra, perde la vita dopo una caduta dal balcone dei nonni al terzo piano. La comunità si stringe nel dolore mentre i genitori e i familiari sono bloccati in un’attesa angosciante. Una storia che ci ricorda quanto siano fragili i sogni di sicurezza e speranza di chi cerca rifugio.

E' morto nella tarda serata di ieri in un ricovero d'urgenza all'ospedale Meyer di Firenze un ragazzino di 13 anni precipitato dal balcone della casa dove abitano i nonni al terzo piano di un palazzo a Grosseto. Lo riportano i media locali. E' un ragazzo ucraino per il quale i nonni avevano fatto di tutto per evacuarlo dal loro paese in guerra. I genitori e gli altri familiari sono bloccati.