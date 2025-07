Credito italiano in buona salute | mutui e BNPL i numeri

Il mese di giugno appena concluso testimonia la vitalità del credito italiano, con segnali di crescita e stabilità che rafforzano la fiducia nel sistema finanziario nazionale. In particolare, i mutui immobiliari e il Buy Now, Pay Later (BNPL) mostrano aumenti significativi rispettivamente del 43,22% e del 42,74% rispetto all’anno precedente. Questi dati, tratti dal “Rapporto sul Credito” di Experian, evidenziano un panorama economico in evoluzione e pieno di opportunità.

Il mese di giugno appena concluso conferma la buona salute del credito italiano, che registra un andamento positivo per tutti i principali indicatori, in particolare su base annuale. Rispetto a dodici mesi fa, si distingue in particolare la performance dei mutui immobiliari ( +43,22%) e del Buy Now, Pay Later (+42,74%). Sono questi alcuni dei dati evidenziati dal “Rapporto sul Credito” di Experian, global data tech company, per il mese di giugno. Crescono anche, sempre su base annuale, le richieste di prestiti personali (+13,63%), con l’unica eccezione rappresentata dai prestiti finalizzati in leggera diminuzione (-3,88%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Credito italiano in buona salute: mutui e BNPL, i numeri

In questa notizia si parla di: credito - italiano - buona - salute

Tutte le stranezze di Francis Kaufmann: le tre carte di credito, il catamarano e il terzo alias italiano - Tra le pieghe di una vita avventurosa si cela il sorprendente percorso di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, un regista di 46 anni con un passato ricco di stranezze e scelte eccentriche.

Conferenza Stampa “La pratica sportiva in Italia" L’Istat, in collaborazione con il Ministero per lo sport e i giovani, Sport e salute Spa e l’Istituto per il Credito sportivo e culturale, presenta i risultati dell’Indagine sulla pratica sportiva in Italia relativi all’anno 202 Vai su Facebook

Experian: mutui, domanda + 43,22% a/a nel mese di giugno. In calo dell’1% rispetto a maggio; Credito, volano i mutui ed il BNPL; Mutui e prestiti in volata: richieste a +40% in giugno.

Comunicato Stampa: Mutui a +43,22%, BNPL a +42,74% a/a: Experian conferma la buona salute del credito italiano a giugno - Il mese di giugno appena concluso ha confermato la buona salute del credito italiano, che registra un andamento positivo per tutti i principali indicatori, in particolare su base annuale. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Credito, volano i mutui ed il pagamento differito (BNPL) - Il mese di giugno chiude con una forte crescita su base annua sia dei mutui ... Scrive teleborsa.it