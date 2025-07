Vip al Palace Hotel per i 20 anni del primo 5 stelle di Milano Marittima | chi c’era

Milano Marittima ha brillato il 8 luglio 2025, celebrando i 20 anni del prestigioso Palace Hotel, primo cinque stelle della località. Una serata indimenticabile ha visto la partecipazione di stelle del cinema, dell’imprenditoria e della stampa, tra cui Simona Ventura, Valeria Marini, Massimo Giletti e Nek, in un omaggio speciale a Antonio Batani, il ‘re degli… È stata una festa che ha scritto un nuovo capitolo nel cuore di questa riviera glamour.

Milano Marittima (Ravenna), 8 luglio 2025 – Grande successo per il ventennale de l Palace Hotel, primo cinque stelle di Milano Marittima, festeggiato con una serata d’eccezione che ha visto la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo, dell’imprenditoria e del giornalismo. Nel parterre delle grandi occasioni spiccavano Simona Ventura, Valeria Marini, Massimo Giletti e Nek, anche nel ricordo di Antonio Batani, il ‘re degli albergatori’, e del figlio Gianni, entrambi scomparsi prematuramente. Durante la cerimonia, sono stati consegnati importanti riconoscimenti: Simona Ventura e Pietro Senaldi sono saliti sul palco, con quest’ultimo premiato con il Premio Internazionale al Giornalismo Antonio Batani 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vip al Palace Hotel per i 20 anni del primo 5 stelle di Milano Marittima: chi c’era

In questa notizia si parla di: marittima - milano - palace - hotel

Vip Master 2025, Baldassari: “Festa a Milano Marittima con tanti big” - Al Vip Master 2025 di Milano Marittima, il fascino del tennis si mescola a un clima di festa e glamour, attirando i grandi del panorama sportivo e dello spettacolo.

Sabato e domenica si terrà a Milano Marittima, all’Hotel Palace in viale Due Giugno 60, il convegno nazionale di Magistratura... Vai su Facebook

Vip al Palace Hotel per i 20 anni del primo 5 stelle di Milano Marittima: chi c’era; Al Palace Hotel di Milano Marittima Giletti e Ristori per i 20 anni del Palace e la 16^ edizione del Premio “Antonio Batani” per il giornalismo; A Milano Marittima il convegno nazionale di Magistratura indipendente: atteso anche il ministro Nordio.

Al Palace Hotel di Milano Marittima Giletti e Ristori per i 20 anni del Palace e la 16^ edizione del Premio “Antonio Batani” per il giornalismo - Lunedì 7 luglio in serata al Palace Hotel, cinque stelle della famiglia Batani, a Milano Marittima - Segnala ravennanotizie.it

Torna il Premio Batani. Domani al Palace Hotel che compie 20 anni - A Milano Marittima torna anche quest’anno il prestigioso Premio Batani. Secondo msn.com