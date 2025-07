Rocca di Papa spari in centro | ammazza uomo che gli uccise il figlio

Una tragica vicenda scuote Rocca di Papa: un uomo uccide il responsabile della morte del proprio figlio, aspettando pazientemente il momento giusto. Nei giardini di piazza della Repubblica, la vendetta si trasforma in tragedia, lasciando la comunità senza parole. Un episodio che solleva domande sulla giustizia e sulla spirale di dolore che può portare alle azioni più estreme. La storia di Franco Lollobrigida ci ricorda quanto sia fragile la linea tra giustizia e vendetta.

Ha aspettato che l'uomo che uccise il figlio uscisse dal carcere e ha esploso contro di lui un colpo di arma da fuoco uccidendolo. L'episodio è avvenuto nei giardini di piazza della Repubblica, nel centro cittadino del comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. A perdere la vita Franco Lollobrigida, 35 anni, ucciso dal papĂ di Giuliano Palozzi, all'epoca dei fatti 34enne, che morì nel 2021 dopo essere stato aggredito per un debito di droga. I carabinieri della stazione di Rocca di Papa, coordinati dalla procura della di Velletri, hanno fermato il padre di Palozzi: è lui a essere accusato per questo delitto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Rocca di Papa, spari in centro: ammazza uomo che gli uccise il figlio

In questa notizia si parla di: rocca - papa - centro - uomo

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

Chi è l’uomo sotto i paramenti sacri? Chi sono e che cosa fanno i parroci? Papa Francesco si rivolgeva alla sua Chiesa, talora impaurita e la invitava ad avventurarsi in tutte le periferie, a partire da quelle esistenziali, che offrono una prospettiva migliore per ve Vai su Facebook

Rocca di Papa, spari in centro: ammazza uomo che gli uccise il figlio; “Giustizia di sangue a Rocca di Papa: uccide l’assassino del figlio in pieno centro”; Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Fran.

Rocca di Papa, spari in centro: ammazza uomo che gli uccise il figlio - A perdere la vita Franco Lollobrigida, 35 anni, ucciso dal papà di Giuliano Palozzi, all'epoca dei fatti 34enne, che morì nel 2021 dopo essere stato aggredito per un debito di droga ... Segnala tg24.sky.it

Rocca di Papa, aspetta l'uscita dal carcere dell'omicida del figlio e lo uccide per vendetta - Ha aspettato che l'uomo che uccise il figlio uscisse dal carcere e ha esploso contro di lui un colpo di arma da fuoco uccidendolo. Secondo iltempo.it