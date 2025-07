Riqualificazione del Villaggio Minatori | interventi conclusi entro luglio

Arezzo, 8 luglio 2025 – È giunto a compimento un importante capitolo di riqualificazione nel cuore di San Giovanni Valdarno. Gli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici del “Villaggio Minatori” si concluderanno entro luglio, trasformando il complesso residenziale in un esempio di sostenibilità e modernità. Grazie a un investimento di oltre 3 milioni di euro, il progetto rinnova la comunità, migliorando qualità di vita e rispetto ambientale.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Si avviano alla conclusione gli i nterventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici del complesso residenziale “Villaggio Minatori” in via Minatori 35 a San Giovanni Valdarno. Il progetto, realizzato con un finanziamento di 3.050.000 euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) attraverso il fondo complementare, ha interessato 23 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, distribuiti in cinque edifici: quattro torri e un corpo in linea. L’obiettivo dell’intervento, realizzato da Arezzo Casa in qualità di ente attuatore, è stato duplice: da una parte migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, dall’altra ripensare e valorizzare gli spazi comuni per incrementare la qualità dell’abitare, favorire la socialità tra residenti e rafforzare il senso di comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it