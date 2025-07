Wimbledon come sta Jannik Sinner dopo l' infortunio al gomito?

Dopo l'infortunio al gomito, Jannik Sinner si sta concentrando per recuperare in vista di Wimbledon. Con meno di 48 ore a disposizione, l’azzurro ha raggiunto i quarti grazie al ritiro di Dimitrov, ma la sua presenza contro Ben Shelton resta ancora in bilico. La sua tenacia e determinazione saranno decisive: riuscirà Sinner a superare questa sfida e continuare il suo cammino nel torneo?

Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton.

