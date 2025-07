Julio Sergio commovente si rasa i capelli insieme al figlio malato di tumore da cinque anni

In un gesto di affetto profondo e solidarietà, Julio Sergio si raderà a zero insieme al suo amato figlio Enzo, che da cinque anni combatte con coraggio contro il tumore. Un gesto simbolico di vicinanza e speranza che tocca il cuore di tutti, dimostrando che l’amore familiare può essere la più potente delle cure. Continua a leggere per scoprire come questa esperienza ha unito ancor di più una famiglia resiliente.

Due anni fa Enzo ha subito una delicata operazione e ora dovrà fare nuove cure per il suo tumore cerebrale. Julio Sergio ha deciso di radersi a zero assieme a lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, Julio Sergio: “Prova un’immensa gratitudine per Ranieri, la carriera parla da sola” - Julio Sergio esprime una profonda gratitudine nei confronti di Ranieri, riconoscendo la sua carriera e il suo impatto.

Julio Sergio e il figlio di 14 anni malato di tumore: l'ex portiere si rasa a zero insieme a lui

Julio Sergio e il figlio di 14 anni malato di tumore: l'ex portiere si rasa a zero insieme a lui - Il brasiliano, con un passato in serie A fra Roma e Lecce, ha provato a regalare un sorriso a Enzo, alle prese con un tumore cerebrale dal 2020 e prossimo a un nuovo ciclo di cure ... Da msn.com

Julio Sergio commovente, si rasa i capelli insieme al figlio malato di tumore da cinque anni - Il commovente video di Julio Sergio e suo figlio Non servono parole davanti a queste immagini che spiegano benissimo il rapporto speciale che c'è fra i due. Scrive fanpage.it