Uomo risucchiato dal motore di un aereo in pista voli sospesi all’aeroporto di Orio al Serio Bergamo

Un tragico episodio scuote l’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo: un uomo, apparentemente intenzionato a togliersi la vita, è stato tragicamente risucchiato dal motore di un aereo in fase di rullaggio. Il suo gesto estremo ha portato a una tragedia improvvisa, sollevando ancora una volta il fragile equilibrio tra sicurezza e necessità di tutela psicologica. La comunità si interroga su come prevenire simili incidenti e salvaguardare vite preziose.

Drammatico incidente stamani all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), dove un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in fase di rullaggio. Stando a quanto accertato finora, la vittima si sarebbe introdotta volontariamente nell'area operativa dello scalo con l'intento di togliersi la vita. L'uomo, che non era né un passeggero né un dipendente aeroportuale, avrebbe raggiunto la pista eludendo i controlli di sicurezza e dirigendosi di corsa verso l'aereo già in movimento. La polizia, che aveva notato i suoi movimenti, non è riuscita a fermarlo in tempo. L'incidente ha interessato un Airbus della compagnia Volotea diretto all'aeroporto delle Asturie, in Spagna.

