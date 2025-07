Cantieri stradali e viabilità casentinese | Vagnoli sollecita la Regione

urgentemente risolta per garantire il benessere dei nostri cittadini e la ripresa delle attività locali. È fondamentale che le opere vengano concluse nel minor tempo possibile, rispettando le esigenze di tutti e contribuendo alla crescita sostenibile del nostro territorio. Solo così possiamo sperare in un futuro più dinamico e prospero per il Casentino, rafforzando il senso di comunità e di fiducia nelle istituzioni.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli ha scritto una lettera alla Regione per sollecitare sulla conclusione dei cantieri stradali della Statale Regionale 71, che stanno impattando in maniera pesante sulla vita dei cittadini e sulle attività economiche del Casentino. Vagnoli commenta: " Ho scritto alla Regione per sollecitare sul tema dei cantieri sulla viabilità casentinese, perché credo che ogni cosa debba essere valutata anche sull'impatto che ha sulla vita quotidiana di migliaia di persone che lavorano. I cantieri che insistono sulla regionale 71, stanno avendo un impatto negativo troppo grande sulla popolazione casentinese e i loro cronoprogrammi sono ancora troppo lunghi.

