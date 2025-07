Ravenna lancia sassi contro i tassisti e rompe una pensilina | arrestato 31enne

Un episodio inquietante scuote Ravenna: un uomo di 31 anni, in stato presumibilmente di ebbrezza, ha scatenato il panico nel parcheggio della stazione, lanciando sassi contro i tassisti e rompendo una pensilina. Un gesto che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, portando all'arresto del responsabile. La sicurezza dei cittadini e dei professionisti del settore trasporti resta al centro dell'attenzione, mentre si valutano le misure più efficaci per prevenire simili episodi in futuro.

Ravenna, 8 luglio 2025 – Nella serata di lunedì, un cittadino ghanese di 31 anni è stato arrestato a Ravenna con l'accusa di danneggiamento aggravato, dopo aver seminato il panico tra i tassisti in attesa nel parcheggio della stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, probabilmente in stato di ebbrezza, ha cominciato a lanciare sassi contro i conducenti di taxi fermi nei pressi dello scalo ferroviario. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’aggressione ha provocato momenti di tensione. Uno dei sassi ha anche colpito e danneggiato una pensilina dell'autobus in viale Farini, mandandola in frantumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, lancia sassi contro i tassisti e rompe una pensilina: arrestato 31enne

In questa notizia si parla di: ravenna - sassi - tassisti - arrestato

Ravenna, lancia sassi contro i tassisti e rompe una pensilina: arrestato 31enne.

Aggredisce un'infermiera in ambulanza, arrestato a Ravenna - Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica dopo avere aggredito in ambulanza una infermiera mentre veniva portato al pronto soccorso di Ravenna. Lo riporta ansa.it

Aggredisce un'infermiera in ambulanza, arrestato a Ravenna - Aggredisce un'infermiera in ambulanza, arrestato a Ravenna L'uomo, 44 anni, era stato soccorso dal 118 in stato di ubriachezza. rainews.it scrive