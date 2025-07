Torrecuso Mercurio nel direttivo regionale delle Misericordie

Una nuova presenza si affaccia nel cuore della solidarietà campana: Pio Mercurio, stimato volontario torrecusano, entra a far parte del direttivo regionale delle Misericordie della Campania. Con oltre vent'anni di dedizione e passione, il suo impegno si arricchisce di un riconoscimento prestigioso, simbolo di fiducia e responsabilità. Questa nomina rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un impulso per rafforzare il valore della solidarietà nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sannita Pio Mercurio entra nel direttivo della F ederazione Regionale delle Misericordie della Campania con la nuova presidenza affidata a Fiorenzo Vespasiano. Pio Mercurio, torrecusano Doc, da oltre 20 anni è volontario nella Misericordia di Torrecuso ed attualmente ricopre il ruolo di segretario. “ Sono onorato per questa elezione – afferma commosso Pio Mercurio – e la dedico prima di tutto al mio compianto fratello Mennato che è stato uno dei pionieri, 30 anni fa, della nascita della Misericordia di Torrecuso insieme al nostro Governatore, il mio amico Nicola Maiello tra l’altro attuale coordinatore provinciale delle Misericordie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torrecuso, Mercurio nel direttivo regionale delle Misericordie

In questa notizia si parla di: mercurio - torrecuso - direttivo - regionale

Torrecuso, Mercurio nel direttivo regionale delle Misericordie.

Misericordie, il torrecusano Pio Mercurio nel direttivo regionale - Il sannita Pio Mercurio entra nel direttivo della Federazione Regionale delle Misericordie della Campania con la nuova presidenza affidata a Fiorenzo Vespasiano. Scrive ntr24.tv

Torrecuso, accolta la proposta di Mercurio: «Sì alla rete anti-discriminazioni» - Il Mattino - È stata approvata, nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Torrecuso, la proposta avanzata dal consigliere comunale di opposizione Andrea Mercurio per aderire alla rete Ready, ... Come scrive ilmattino.it