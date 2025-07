Vlahovic spunta l’Al Hilal | Simone Inzaghi lo vuole in Arabia ma il serbo prende tempo

Il nome di Dusan Vlahovic continua a scaldare le cronache di mercato, questa volta coinvolgendo direttamente Simone Inzaghi, ora alla guida dell’Al Hilal. L’allenatore ha manifestato il desiderio di portare l’attaccante serbo in Arabia Saudita, ma Vlahovic prende tempo. Una mossa che potrebbe sconvolgere gli equilibri, lasciando tutti con il fiato sospeso: il futuro di Vlahovic si giocherà ancora una volta tra Italia e mondo arabo.

Il nome di Dusan Vlahovic continua ad animare le cronache di mercato, e stavolta a muoversi è direttamente chi conosce bene il campionato italiano: Simone Inzaghi, da poco sbarcato alla guida dell'Al Hilal. L'ex tecnico dell'Inter avrebbe infatti manifestato in prima persona la volontà di portare l'attaccante serbo in Arabia Saudita. Una pista nuova? Non del tutto. Già in passato c'era stato un tentativo da parte dell' Al Nassr, ma Vlahovic aveva rifiutato la corte araba preferendo restare in Europa. Oggi però lo scenario si è riaperto, e a rilanciarlo è stato proprio Inzaghi, che – come riportato da La Repubblica – avrebbe contattato direttamente il centravanti della Juventus.