Il ritiro di Dimitrov e il ghigno di Sinner dopo il ko? La foto è fake goffo tentativo di infangare la sportività dell' azzurro

Il ritiro di Dimitrov e il ghigno di Sinner dopo il ko hanno acceso discussioni tra tifosi e detrattori, ma la vera essenza dello sport si vede nella sportività. Dopo aver passato il turno ai quarti di Wimbledon, Sinner, nonostante il dispiacere per le condizioni dell'avversario, ha dimostrato una grande lealtà affermando: "Il rispetto per il collega viene prima di tutto." Un esempio che ricorda quanto siano importanti i valori nel tennis e nello sport in generale.

Al termine del match, Jannik Sinner ha conquistato l'accesso ai quarti di finale di Wimbledon dopo il ritiro di Grigor Dimitrov, costretto a fermarsi per un problema muscolare mentre era in vantaggio per 2 set a 0. Tuttavia, non c'è stato spazio per festeggiamenti: chiaramente dispiaciuto, Sinner ha mostrato solidarietà e rispetto verso il collega e amico dimostrando grande sportività, affermando.

