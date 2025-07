Il selettore foto di Android dà il benvenuto alla barra di ricerca

Preparati a scoprire un nuovo passo avanti nel mondo Android: il selettore foto si arricchisce di una funzionalità fondamentale come la barra di ricerca. Un’innovazione che promette di semplificare e velocizzare la gestione delle tue immagini, portando l’esperienza utente a un livello superiore. Scopriamo insieme come questa novità possa rivoluzionare il modo di organizzare le foto sul tuo dispositivo.

Pare che il selettore di foto di Android sia pronto a raggiungere un nuovo importante traguardo: ci riferiamo al supporto per la ricerca L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il selettore foto di Android dà il benvenuto alla barra di ricerca

In questa notizia si parla di: selettore - android - ricerca - benvenuto

Il selettore foto di Android dà il benvenuto alla barra di ricerca.

Android, il selettore di foto si aggiorna per supportare i servizi cloud - PianetaCellulare.it - Sui dispositivi Android si aggiorna il selettore di foto per consentire di selezionare foto e video anche sui servizi cloud preferiti, non più solo in locale. Scrive pianetacellulare.it

Il selettore delle immagini su Android avrà presto una funzione tanto attesa - Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari In qualità di ... Riporta tuttoandroid.net