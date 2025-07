Mugello fanno irruzione in un parco eolico in costruzione e minacciano operai e ingegneri

Nel cuore del Mugello, un gruppo di 50 attivisti anarco-ambientalisti ha organizzato due azioni violente in un parco eolico in costruzione, minacciando operai e ingegneri. Comunicazioni segrete su Telegram, con volantini e messaggi che si autodistruggono, hanno alimentato un clima di tensione e insicurezza. Un episodio che mette in luce le sfide della convivenza tra progresso e tutela ambientale. Ma quali sono le conseguenze di questa escalation?

Due azioni violente, organizzate nelle chat di Telegram con volantini e messaggi che si autocancellano ma che sono bastati per riunire 50 appartenenti all’universo anarco-ambientalista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mugello,"fanno irruzione in un parco eolico in costruzione e minacciano operai e ingegneri

In questa notizia si parla di: mugello - fanno - irruzione - parco

Civ 2025, finali da brivido al Mugello. Millesimi che fanno la differenza - Il CIV 2025 al Mugello è stato un vero spettacolo di adrenalina pura! Tra duelli al millesimo e colpi di scena mozzafiato, Delbianco e Pirro si sfidano per la Superbike in una battaglia che tiene tutti col fiato sospeso.

Mugello, “raid di 50 persone armate e incappucciate contro il parco eolico; Dalla Sardegna al Mugello sono nate le Brigate Fossili; Firenze, violenza e minacce con i coltelli nel cantiere eolico: l’assalto degli incappucciati in Mugello.

Gli ecovandali all’assalto del parco eolico del Mugello. Danni e operai minacciati - È un doppio blitz che ha il sapore degli anni di Piombo quello che si è consumato tra mercoledì 3 ... Da ilmessaggero.it

Parco eolico in Mugello, via libera dal Consiglio di Stato. Ma dopo l'esposto di Italia Nostra su quelle pale indaga la Procura - La Procura di Firenze ha aperto un’inchiesta sul cantiere del parco eolico di Monte del Giogo di Villore, nel Mugello. Secondo informazione.it