Mondiale per club 2025 il 9 luglio Psg-Real Madrid | i pronostici e dove vederla

Il Mondiale per club 2025 si appresta a vivere le sue fasi decisive, con semifinali emozionanti e grandi protagonisti come PSG e Real Madrid. Il 9 luglio, il duello tra queste due potenze del calcio europeo promette spettacolo e adrenalina. Dove vederla? Scopri pronostici, orari e tutto ciò che serve per non perdere nemmeno un istante di questa grande sfida. Che vinca il migliore!

Il Mondiale per club 2025 è arrivato alle fasi finali con le due semifinali. Oggi, 8 luglio, alle 21 ora italiana, la prima sfida quella tra Chelsea e Fluminense che si giocherà al MetLife Stadium, nel New Jersey. Domani il big match quello tra il Psg campione d’Europa di Luis Enrique e il Real Madrid di Xabi Alonso in programma sempre al MetLife Stadium. Who's moving on to the #FIFACWC Final?? BUY TICKETS https:t.coQE1Z92ZT7e — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 7, 2025 Mondiale per club 2025, Chelsea-Fluminense: le probabili formazioni. Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per club 2025, il 9 luglio Psg-Real Madrid: i pronostici e dove vederla

