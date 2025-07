Dramma a Orio al Serio | uomo muore risucchiato dal motore di un aereo in decollo Voli sospesi per due ore

Dramma all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo. Un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Non è ancora nota l’identità della vittima, ma secondo le prime informazioni non si tratta né di un addetto dello scalo né di un passeggero. La tragedia si è consumata intorno alle 10 del mattino di oggi, martedì 8 luglio. La società che gestisce l’aeroporto, la Sacbo, ha immediatamente sospeso tutti i voli, motivando lo stop con “un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine”. Dopo circa due ore, intorno a mezzogiorno, il traffico è ripreso regolarmente. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dramma a Orio al Serio: uomo muore risucchiato dal motore di un aereo in decollo. Voli sospesi per due ore

