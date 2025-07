LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Siamo pronti a vivere un’emozionante tappa del Tour de France 2025, con sfide mozzafiato e sorprese dietro ogni curva. La tappa di oggi, ricca di salite impegnative e scenari spettacolari, promette battaglie epiche tra i favoriti Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. Resta con noi e clicca qui per seguire in tempo reale ogni istante di questa emozionante giornata, perché ogni pedalata può fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 La configurazione di questa tappa ricorda molto quella di una classica del nord con duri muri in pochi chilometri. Per questo motivo i principali favoriti sono Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) e Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck). L’olandese ha già dimostrato di essere in grande condizione vincendo la seconda tappa e proverà a ripetersi quest’oggi con indosso la maglia gialla. Attenzione anche a Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a bike) che nei primi giorni di questa corsa ha dimostrato di essere già in grande condizione. 13.27 Via ufficiale che sarà dato alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

In questa notizia si parla di: tappa - diretta - tour - france

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE Quarta Tappa: Vai su X

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: seguite con noi la terza frazione. Fari puntati su Milan. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto Vai su Facebook

LIVE Tour de France, quarta tappa: alle 13 la Amiens-Rouen; DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Seconda Tappa; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Merlier brucia Milan sull’arrivo di Dunkerque.

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Amiens – Rouen: orari TV, percorso e favoriti - Tappa numero 4 al Tour de France oggi martedì 8 luglio e nuove emozioni in vista per la Amiens – Rouen che vede sul percorso anche terreno per nuovi attacchi da parte delle squadre dei favoriti per ... Secondo fanpage.it

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: attenti alla 4^ tappa! (oggi 8 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi martedì 8 luglio: orario, percorso e vincitore 4^ tappa Amiens- Si legge su ilsussidiario.net