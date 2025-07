Bergamo risucchiato da una turbina sulla pista di Orio al Serio | scalo chiuso

Una tragica giornata scuote Bergamo: un uomo è stato vittima di un incidente mortale sulla pista di Orio al Serio, risucchiato da una turbina in fase di partenza. La scena, ancora avvolta nel mistero, solleva domande sulla presenza della vittima e sulle circostanze dell’incidente. La chiusura dello scalo ha lasciato la comunità sgomenta, mentre le autorità indagano per fare luce su questa tragedia inaspettata.

Una tragedia si è registrata nella mattinata di oggi l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, dove un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in fase di partenza. Ancora avvolta nel mistero l’identità della vittima, così come la sua presenza sulla pista: non è chiaro se si trattasse di un . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bergamo, risucchiato da una turbina sulla pista di Orio al Serio: scalo chiuso

