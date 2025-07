mara severin chi era la 31enne sommelier morta nel crollo del solaio a terracina

Roma, 8 luglio 2025 – “Sono passati 10 anni da quando ho varcato quel cancelletto senza sapere cosa mi avrebbe riservato quella chiacchierata e quel fine settimana di prova. Un percorso lungo, fatto di tanti momenti, pieno di emozioni, che non si ferma ma continua su quella strada”. Scriveva così il 20 ottobre 2024 sul suo profilo Instagram Mara Severin, la giovane sommelier di 31 anni tragicamente scomparsa nel crollo del solaio del ristorante stellato ‘Essenza’ nel...

Roma, 8 luglio 2025 – “Sono passati 10 anni da quando ho varcato quel cancelletto senza sapere cosa mi avrebbe riservato quella chiacchierata e quel fine settimana di prova. Un percorso lungo, fatto di tanti momenti, pieno di emozioni, che non si ferma ma continua su quella strada”. Scriveva così il 20 ottobre 2024 sul suo profilo Instagram Mara Severin, la sommelier di 31 anni morta nel crollo del solaio del ristorante stellato ‘Essenza’ nel centro di Terracina, in provincia di Latina. Per lei quella strada fatta di passione e ricerca si è interrotta ieri sera sotto il peso del solaio del luogo dove lavorava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net