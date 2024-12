Lanazione.it - Diciassettenne ucciso a coltellate. La pista della lite tra ragazzini

La, le urla, qualcuno ha visto pure dei bastoni. Sicuramente spunta un coltello, forse compare dopo che qualcuno, nel silenzio delle cinque e mezzo di una domenica mattina di periferia fiorentina, ha gridato "ti ammazzo". Ed è la lama che infila ripetutamente al corpo, per cinque volte, in particolare sopra al fianco, Moubakir Maati, Mou per gli amici di Certaldo, il paese nel cuoreVal d’Elsa dove viveva, osquadra del Gambassi, che, da 17enne ribelle, aveva appena mollato. Tutto questo a una cinquantina di chilometri di distanza da Campi Bisenzio, dove ieri, il giovane, nato a Poggibonsi nel 2007, è stato trovato morto nella centralissima via Tintori, non lontano da un locale notturno dove tanti ragazzi come Mou avevano passato la serata. I carabiniericompagnia di Signa, coordinati dal sostituto procuratore Antonio Natale, stanno cercando chi fosse con lui, nell’ultima notte.