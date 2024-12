Iltempo.it - Delrio, Prodi e Ruffini danno vita al progetto Comunità democratica. Schlein trema

Giù la maschera aldi un nuovo Centro da parte dei cattolici democratici del centrosinistra. Gli ex Ppi, dal 18 gennaio, daranno l'avvio ufficiale di un nuovopolitico. Promosso da Graziano, l'evento avrà luogo a Milano e vedrà la partecipazione di figure storiche come Romano, Pierluigi Castagnetti, ed esponenti della società civile e del mondo accademico, come Ernesto Maria. Il, denominato, punta a rimettere al centro del dibattito pubblico il contributo della cultura politica cattolica, evidenziandone la rilevanza nel rispondere alle sfide contemporanee. “La cultura cattolicaha sempre avuto una visione laica e strumenti capaci di generare proposte innovative,” ha dichiaratoall'Ansa nello svelare il lancio del