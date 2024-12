Inter-news.it - Darmian: «Inter sinonimo di famiglia. Un derby è indelebile»

Matteo, insieme ad Alessandro Bastoni, risponde ai tifosi nerazzurri sui social. Il calciatore italiano ripercorre alcuni momenti importanti con l’.DIRETTA IN VOLO – L’sta raggiungendo Riyad, dove giovedì 2 gennaio dovrà affrontare l’Atalanta per la semifinale di Supercoppa Italiana. Mentre i bergamaschi arriveranno in Arabia Saudita domani, i nerazzurri sono già in viaggio verso la destinazione. E proprio in volo l’dà vita a una diretta Instagram che vede protagonisti Matteoe Alessandro Bastoni. I due nerazzurri rispondono alle domande dei follower, ricordando momenti speciali vissuti insieme al resto della squadra. Ma non solo., la Supercoppa Italiana è sempre più vicina– Matteonella diretta Instagram aperta dal canale dell’, dichiara: «Il mio idolo da bambino? Paolo Maldini e Javier Zanetti.