Cecilia Sala arrestata per aver violato le leggi | la versione dell’Iran

Roma, 30 dicembre 2024 –è stataperché hale. Questa la motivazione fornita da Teheran, secondo quanto scrivono i media locali. La conferma ufficiale dell’arresto arriva dodici giorni dopo che la giornalista italiana è stata prelevata dal suo hotel e portata nella prigione di Evin. Ieri il dipartimento di Stato americano aveva parlato di un "arresto senza giusta causa". "Il regime iraniano continua a detenere ingiustamente i cittadini di molti altri Paesi, spesso per utilizzarli come leva politica", ha detto Washington sollecitando una liberazione della reporter. Iran, debolezza politica e fratture interne: ora la teocrazia è un animale ferito Il comunicato ufficiale ", cittadina italiana, si è recata in Iran il 13 dicembre 2024 con un visto da giornalista ed è statail 19 dicembre 2024 per violazione della legge della Repubblica islamica dell'Iran", riporta l'agenzia di stampa ufficiale Irna, citando una dichiarazione del ministero della cultura senza fornire ulteriori dettagli.