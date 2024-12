Donnapop.it - Basciano ha denunciato Sophie Codegoni, la guerra senza fine arriva a una svolta: l’accusa

Leggi su Donnapop.it

Lalegale tra Alessandro, che ha già preso piede tra i tribunali, è ora approdata sui social, dove la coppia continua a scambiarsi pesanti accuse pubbliche. La vicenda riguarda principalmente la custodia della loro figlia Celine Blue, e gli ultimi sviluppi sembrano segnare unadecisiva. Dopo numerosi sfoghi disui suoi profili social, è emerso che l’uomo ha formalmentela sua ex compagna, portando il conflitto a un nuovo livello di tensione.Adesso èad aver: ecco perchéAlessandroha reso pubblico il suo dispiacere e la sua frustrazione per non poter passare il Natale con sua figlia, né avere notizie su di lei. Il 29 dicembre, tramite un post su Instagram, ha spiegato che, nonostante i suoi sforzi legali, come il ricorso in tribunale e tre denunce per sottrazione di minore, non sa dove si trovi la bambina né se stia bene.