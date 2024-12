Lanazione.it - "Attivarsi per la rimozione delle plance elettorali"

"Chiediamo al prefetto di Perugia e al Comune diimmediatamente per lae alle forze politiche presenti in Parlamento di modificare la legge sulla propaganda elettorale risalente al 1956. Anziché tenere in vita questi inutili e dannosi catafalchi, simbolo di una burocrazia incapace di stare al passo con i tempi e riformarsi, si potrebbero liberare ingenti risorse per i Comuni da destinare a scopi più importanti, visti anche i continui tagli attuati dal Governo centrale". E’ quanto chiedono Michele Guaitini e Andrea Maori, dei Radicali di Perugia che tornano su un tema spesso sollevato dai cittadini. "Monumenti coperti, degrado di aree verdi, imbruttimento di strade e marciapiedi e pubblicità gratuita ed esentasse ai partiti. È questo il destino– affermano ancora Michele Guaitini e Andrea Maori, dei Radicali di Perugia -, una volta simbolo della partecipazione alla vita politica anche se oggetto di deprecabile abusivismo selvaggio, ora in gran parte inutilizzate da liste e candidati.