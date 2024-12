Tvpertutti.it - Affari tuoi, l'ultima puntata dell'anno si chiude con una ricca vincita per Jeanette

Lunedì 30 dicembre è andata in onda l'di. La protagonista è stata la regione Valle d'Aosta, rappresentata da. Direttamente da Roisan, la signora ha disputato una bella partita, riuscendo ad arrivare in finale con unasicura. Grazie alla somma conquistata, la concorrente potrà festeggiare un ricco Capod, oltre a realizzare un progetto personale che le sta molto a cuore.Ecco cosa faràcon ladifa l'infermiera. Attualmente ricopre un ruolo di coordinamento temporaneo, in attesa di concorso. Convive da molto tempo con il suo amato Marco, vigile del fuoco da quasi vent'anni. La coppia ha due figli: Matilde, di sette anni, e Leonardo, di tre anni. È stata proprio la primogenita a spronare la mamma a prendere parte al celebre gioco dei pacchi di Rai 1.