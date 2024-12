Lanazione.it - Adesso: mozione per il rilancio del centro storico approvata

Arezzo, 30 dicembre 2024 – Durante il Consiglio Comunale di sabato 28 dicembre, lapresentata dal gruppoRiformisti per Sansepolcro, riguardante le iniziative per la rivitalizzazione del, è stataall'unanimità. Un risultato che rappresenta una vittoria condivisa per l'intera comunità. "Questo voto unanime dimostra che, quando si tratta di temi fondamentali come il futuro del nostro, è possibile superare le divisioni politiche per lavorare insieme nell'interesse dei cittadini. È un segnale di speranza per Sansepolcro e per tutti coloro che credono nel potenziale della nostra città" - ha dichiarato Michele Gentili, capogruppo diRiformisti. La, costruita attraverso il confronto con commercianti, associazioni e cittadini, prevede una serie di azioni concrete, tra cui: ? Istituzione di un tavolo permanente di concertazione, che coinvolga rappresentanti delle categorie economiche, amministrazione comunale ed esperti, per monitorare i progressi e pianificare ulteriori interventi.