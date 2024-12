Inter-news.it - Saccani: «Possibile prova TV contro Lautaro Martinez. Il gesto!»

Massimiliano, ex arbitro italiano, ha aperto alla possibilità che si ricorra allaTV per un presuntodiai danni di Jerry Mina.L’IPOTESI – L’ex arbitro Massimiliano, ospite di 90º minuto su Rai2, ha focalizzato la sua attenzione su un episodio relativo ae Jerry Mina avvenuto durante Cagliari-Inter. Nello specifico, il riferimento è al presunto morso del capitano nerazzurro ai danni del colombiano, per il quale ci potrebbero essere gli estremi per la “TV”: «Dalle immagini che abbiamo a disposizione, il morso non si vede.e Mina vengono a contatto, poi l’arbitro li separa e li invita a più miti consigli. In base a quelle che risulta dalle dichiarazioni successive (da parte di Mina, ndr.), sembra che il colombiano abbia ricevuto un morso da parte dell’argentino.