Ilrestodelcarlino.it - Quale futuro per il Murri. Ecco le proposte della Cgil

Unda costruire oggi. Abbiamo aperto qualche giorno fa su queste pagine la discussione sulle prospettive del vecchioche si prepara al trasloco, in tanti in questi giorni, giustamente preoccupati, per le sorti dell’attuale nosocomio fermano, avanzano idee eperché temono che il trasferimento presso la nuova sede di Campiglione, possa rappresentare il definitivo colpo mortale, non solo per le attività commerciali e di ristorazione limitrofe, ma per l’intero centro storico di Fermo. Un contesto già difficile, sottolinea il segretario comunaleAlessandro De Grazia, che si unisce "al coro dei "preoccupati" e, con lo sguardo rivolto alle future generazioni, lanciamo l’idea di convertire l’ospedalein un Campus Universitario. Oggi Fermo conta circa 1000 studentesse e studenti universitari, nelle facoltà di scienze infermieristiche e logopedia, ingegneria gestionale ed il conservatorio di musica Pergolesi con i suoi 68 corsi accademici, una buona base di partenza per un Campus Universitario.