Prato, in 1.500 per l'inizio del Giubileo. Nerbini: "Non sprechiamo questo tempo di grazia"

, 29 dicembre 2024 - In millecinquecento hanno partecipatopomeriggio aalla messa solenne d’. La cattedrale di Santo Stefano era così piena di fedeli che in molti hanno dovuto seguire la celebrazione in piazza Duomo grazie agli altoparlanti installati per l’occasione. Al termine della funzione il vescovo Giovanniè uscito per salutare e rinre tutti coloro che hanno partecipato stando al di fuori della cattedrale. Come da programma i fedeli sono arrivati in pellegrinaggio a piedi nella chiesa di San Domenico, partendo da sei punti diversi della città. Anche qui c’è stata una grande affluenza e in tantissimi si sono sistemati nel chiostro perché la grande chiesa non bastava a contenere i presenti. Qui è stata data lettura della bolla di indizione dele poi il vescovoha guidato la processione diocesana verso la cattedrale.