Patricelli | la strategia di Putin tra pace e dissenso

Leggi su Liberoquotidiano.it

La parola “incidente” nella Russia di Vladimirsuona uguale a “raffreddore” nell'Unione Sovietica quando un membro del Politburo era già trapassato. Non è una spiegazione e non è un'ammissione: è una sfumatura. Il nuovo zar del Cremlino è un po' come Fonzie di Happy Days, che non riusciva a pronunciare “scusa”, e un po' come gli agenti dell'ex Kgb, di cui porta il marchio di fabbrica. Al massimo concede questo alla ricerca della verità sull'aereo azero precipitato per cause innaturali in Kazakistan con 38 morti che potevano essere anche di più. È stato tirato giù dalla contraerea russa su territorio russo, e di giallo c'è davvero poco, ma la versione ufficiale parla di incidente, che racchiude tutto e non spiega niente. In una telefonata al collega presidente dell'Azerbaigian, Ilham Alijev,si sarebbe scusato esprimendo cordoglio per le vittime e i loro familiari, come l'Agenzia Tass si è affrettata a comunicare (si fa per dire, considerati i tre giorni trascorsi dal «tragico incidente»).