Formiche.net - Nuovo investimento a Vadhavan, il porto nel cuore dell’Imec

Leggi su Formiche.net

Terminal Investment Limited (TiL) Sarl, una società a maggioranza di proprietà della Mediterranean Shipping Company (MSC), ha impegnato 2,3 miliardi di dollari per lo sviluppo deldie del suo ecosistema. L’annunciato da TiL rappresenta circa il 25-30% del costo complessivo del progetto, stimato in 9,2 miliardi di dollari. Questo importante, formalizzato attraverso un memorandum d’intesa (MoU) tra l’autorità portuale indiana Jawaharlal Nehru Port Authority (Jnpa) e TiL, sottolinea la fiducia internazionale nel potenziale marittimo dell’India e l’importanza dell’India-Middle East-Europe Economic Corridor (Imec).Il MoU è stato firmato dal presidente della Jnpa, Unmesh Sharad Wagh, e da Deepak Tewari, amministratore delegato di MSC India, segnando l’inizio di una collaborazione destinata a ridefinire le infrastrutture portuali in India.