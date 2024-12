Sport.quotidiano.net - Modena Sudtirol 0-0: i canarini ridotti in dieci e troppo morbidi alla fine si accontentano

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 29 dicembre 2024 – Ladell’anno coincide sempre con il classico momento delle riflessioni. E, allora, suggerita da un vecchio saggio, quella più immediata che viene in mente al triplice fischio di un tesissimo incontro è: quando non si può vincere, prendi il punto e porta a casa. Il cuore, il, non lo dimentica mai. E un plauso, per aver giocato oltre 45 minuti in inferiorità numerica, aiva fatto. In parità numerica, tuttavia, si era notato un approccio non proprio attentissimo e un tantino morbido al cospetto di unpienamente marchiato Castori, intento a bloccare la fonte di gioco (Gerli) e ogni tentativo di azione avversario con un fallo sistematico (saranno oltre venti quelli commessi a centrocampo dagli altoatesini). Il direttore di gara, forse preparato a tutto ciò, non disprezza il cartellino giallo ma perderà ben presto il controllo della gara spezzettandola al limite del possibile.