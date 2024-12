Thesocialpost.it - L’ultimo post di Lorenzo prima del tragico incidente: “La vita…”

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Carrara e Marina di Massa, lasciando nel dolore amici, parenti e conoscenti diIacazzi, 23 anni, morto in unstradale., originario di Carrara, aveva vissuto con il fratello Yuri e i genitori Luciano e Monica in via Solferino, nel cuore della “città del marmo”. Qualche anno fa, la famiglia si era trasferita a Marina di Massa per essere più vicina alla gestione del Bagno Ulderico, stabilimento balneare dovelavorava come bagnino.Dopo aver frequentato l’Itis Meucci,si era iscritto all’università e da circa due anni lavorava come elettricista presso la ditta Luce Impianti & Energia di Avenza.Le passioni eTra le passioni dispiccavano le moto e il calcio. Era orgoglioso della sua Kawasaki Ninja Zx-10R, acquistata di recente, e la velocità faceva parte del suo mondo, ma sempre con responsabilità.