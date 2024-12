Lanazione.it - L’obiettivo del prossimo anno : "Avanti con gli scavi archeologici"

Il 2025? Per Capraia e Limite si prospetta undi.. Lo si intuisce dal Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027, approvato proprio di recente in consiglio comunale, nel quale viene ribadita dall’amministrazione comunale la volontà di riprendere quegliinterrotti negli scorsi anni. "Proseguire nell’attività di scavo della Villa Romana dell’Oratorio con l’Università di Pisa, interrotta a causa del Covid-19 – si legge nel documento - e riprendere la musealizzazione del luogo per renderlo permanentemente fruibile". E sotto questo punto di vista, il sindaco Alessandro Giunti ha fatto sapere di aver già provveduto a ricontattare l’Università. "Abbiamo ricontattato il professor Cantini, che si era occupato dell’attività di scavo – ha confermato il primo cittadino – si tratta di un progetto che abbiamo sempre voluto portare: ci auguriamo di poterlo fare a breve".